Жители Орловской области чаще стали жаловаться на мисселинг в Банк России

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Жители Орловской области стали чаще жаловаться на мисселинг, работу микрофинансовых организаций и страховых компаний. В Банк России за первую половину 2022 года поступило больше 700 обращений.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе реготделения Банка, жалоб на деятельность микрофинансовых компаний стало больше почти втрое: их поступило 160. В основном недовольство орловцев связано с деятельностью по взысканию долгов. На страховщиков жители области тоже стали жаловаться чаще, рост претензий составил 62%. Чаще всего у орловцев возникают проблемы, с которыми они обращаются в Банк России, по ОСАГО.

-Также отмечено увеличение количества жалоб на мисселинг - по различным категориям финансовых продуктов. Если в 2021 году таких обращений было 4, то в 2022 их зафиксировано 38, - рассказали в пресс-службе. Есть сферы, в которых наоборот жалоб стало меньше. Например, орловцы реже жалуются на вопросы, связанные с ипотекой.