Орловские спортсмены стали призерами Спартакиады учащихся России по пулевой стрельбе

На базе ижевского АУ УР «КССШОР им. В.В. Лукина» (Удмуртская республика) прошли финальные соревнования по пулевой стрельбе в рамках XI летней Спартакиады учащихся России. В смешанной паре второе место заняли орловцы Дарья Фатеева и Олег Спиридонов. Они набрали 70 баллов. Победу праздновали крымчане Дарья Ена и Денис Самчук (100). Третьими финишировали Кира Ячменева и Юрий Кравченко из Краснодарского края с 50 очками в активе.

Как сообщалось ранее, орловский легкоатлет Тимофей Голоктионов завоевал золото на соревнованиях в Москве. Он оказался быстрее всех в беге на 3000 метров.

Тем временем, орловцы завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Герои Севастополя».