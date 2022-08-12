Фото: предоставлено пресс-службой УМВД по Орловской области

Под Орлом в ночном столкновении «Шкоды» с фурой погибла молодая женщина. Легковая иномарка влетела в припаркованный большегруз.

В Орловской области один человек погиб и двое покалечились в столкновении легковой иномарки с большегрузом. В ночное время «Шкода Октавиа» влетела в припаркованную фуру «МАН».

ДТП случилось около трех часов 11 августа, в полиции рассказали подробнее о трагическом происшествии. Все произошло на дороге Ливны-Навесное. За рулем легковушки был 62-летний водитель, он вел автомобиль в сторону районного центра Ливны. В какой-то момент автомобиль влетел в стоящую фуру с прицепом.

В результате столкновения пассажир автомобиля «Шкода», 32-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте. Еще один пассажир, мужчина 33-х лет, и водитель получили телесные повреждения. Госпитализированы, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Во всех причинах аварии предстоит разобраться полицейским.