Фото: Вячеслав Коваленко (Архив)

По 300 тысяч получат контрактники из Орла, отправившиеся в зону СВО. А их детей без очереди зачислят в детский сад. Контрактники из Орла, которые отправятся служить в зону спецоперации, получат дополнительно по 300 тысяч рублей. Город выделит орловцам по 200, область по 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, подписан указ о дополнительном материальном поощрении для жителей Орла, готовых служить по контракту в зоне боевых действий в Донецкой, Луганской республик и на территории Украины. Кроме того, предусматривается, что дети контрактников получат преимущество при зачислении в детские сады.