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Происшествия12 августа 2022 7:23

В селе Орловской области сгорела машина из-за короткого замыкания

Возгорание случилось ночью
Сергей Силаев
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В селе Орловской области сгорела машина из-за короткого замыкания. Возгорание случилось ночью.

О пожаре сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Он начался 12 августа, около полуночи в Россошном Краснозоренского района.

В автомобиле «Vortex Estina» произошло короткое замыкание в моторе. Спасатели потушили пожар. Пострадавших нет.

Спасатели за сутки тушили не только пожары. В деревне Киреевка Орловском районе по просьбе местных жителей сотрудники МЧС уничтожили поселившейся рой шершней у входа в частный дом. За 24 часа в регионе восемь раз спасатели выезжали на тушение возгораний.