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В Орловской области должники выплатили более 68 миллионов рублей за полгода. В управлении ФССП отчитались о работе в первой половине 2022 года.

Судебные приставы региона окончили свыше 59 тысяч производств о взыскании административных штрафов. В итоге бюджет пополнился более чем на 68 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Есть в Орловской области и злостные неплательщики. 869 человек привлекли к административной ответственности за неуплату штрафов, назначенных судом.

– Судебный пристав возбуждает исполнительное производство и с момента уведомления у должника есть 5 дней для добровольного исполнения, - напомнили в пресс-службе ведомства.