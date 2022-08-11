Орловские полицейские вернули родителям потерявшегося мальчика на День города. Ребенок слился с толпой в парке Победы.

О случае сообщила пресс-служба регионального УМВД. Старший лейтенант Максим Коноплев и лейтенант Олег Шуточкин охраняли порядок во время празднования Дня города.

Стражи порядка заметили в толпе плачущего ребенка 4-5 лет на вид и подошли к нему. Юный орловец объяснил, что потерялся.

Все закончилось благополучно: полицейские успокоили ребенка и позвонили в дежурную часть. В скором времени ребенок был уже с мамой.