Региональный оператор продолжает выявлять нарушителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые уклоняются от заключения договора на вывоз отходов

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Сотрудники «Зеленой рощи» ежедневно выявляют представителей малого и среднего бизнеса, которые отказываются оплачивать коммунальную услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Как показывает практика, причин тому несколько. Во-первых, некоторые представители бизнеса искренне верят в то, что они не обязаны заключать договор на вывоз ТКО. Во-вторых, многие просто не хотят оплачивать коммунальную услугу и таким образом экономят. Как следствие, все скопившиеся отходы предприниматели отправляют на ближайшие контейнерные площадки, предназначенные для пользования жителями.

Сами емкости мгновенно переполняются, а на территории площадки зачастую появляется свалка отходов (упаковочные материалы, шины, строительный мусор и прочее). Иногда юрлица говорят о том, что они просто не знали, что нужно заключать договор, потому и не платили. Допускаем, что такое возможно. Но отсутствие физически заключенного договора не освобождает от оплаты долга. Согласно законодательству (Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Жилищный кодекс, Постановление Правительства РФ №1156 и №354), все юридические лица, индивидуальные предприниматели, гаражно-строительные кооперативы, садоводческие некоммерческие товарищества, а также собственники нежилых помещений обязаны заключить договор с регоператором на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

С момента старта мусорной реформы 1 января 2019 г. со всеми юрлицами автоматически заключен договор-оферта. А значит, договор считается заключенным на условиях типового договора. В связи с этим, само по себе отсутствие договора как единого подписанного сторонами документа не препятствует региональному оператору оказывать услуги в соответствии с типовым договором, что прямо предусмотрено положениями пункта 5 статьи 24.7 Закона N 89-ФЗ и пункта 5 Правил N 1156, в связи с чем у юридических лиц возникает обязанность по оплате оказанных услуг на указанных в типовом договоре условиях.

Учитывая общедоступность контейнеров для сбора отходов и обязанность собственников твердых коммунальных отходов утилизировать отходы одним из предусмотренных нормативно-правовыми актами способов, собственники не лишены возможности получения услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Оказание региональным оператором услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов всем без исключения потребителям предполагается, пока не доказано иное.

При оказании услуг региональный оператор обеспечивает сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в соответствии с указанными требованиями СанПиН. Именно поэтому не заключение договора не освобождает от оплаты сформировавшегося долга и влечет за собой административную ответственность, закрепленную в настоящее время в статье 6.35 КоАП РФ «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления» и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере – от 250 до 350 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Контрагенты, уклоняющиеся от заключения договора с региональным оператором привлекаются к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст 8.2 КоАП РФ Управлением экологического надзора и природопользования в Орловской области. В случае отказа от подписания данного договора, региональный оператор обращается в суды Орловской области с требованием о взыскании денежных средств за фактически оказанные услуги по обращению с ТКО. В 2022 году регоператор направил около 4 тыс. собственникам нежилых помещений проекты договоров на оказание услуг по обращению с ТКО. В документе указана задолженность, образовавшаяся с момента начала оказания услуг региональным оператором - с 1 января 2019 г. Из них 1126 самостоятельно обратились в «Зеленую рощу» для заключения договора и оплаты задолженности с 1 января 2019 г.

Также есть некоторые представители бизнеса, которые категорически не желают соблюдать требования законодательства и не планируют оформлять договорные отношения с регоператором. Подобные действия являются незаконными, а также усложняют получение услуги физическими лицами и ухудшают общую ситуацию с вывозом отходов в связи с быстрым перенакоплением незапланированным к вывозу объемом отходов. С начала 2022 года специалистами УК «Зеленая роща» выявлены ряд лиц, уклоняющихся от заключения договоров. Среди так называемых «уклонистов» оказались следующие компании:

1. ООО «Время пива» (пивные магазины на территории Орловской области);

2. ИП Гаврикова Ольга Алексеевна (магазин «Новосел», ул. Металлургов,13);

3. ООО «Орловская база хозтоваров», магазины «Новосел» по ул.Планерной,57 и пер. Южному, 2б);

4. ИП Шибаев Андрей Анатольевич (магазины «Море пива» на территории Орловской области);

5. ООО «Цветочный базар» (магазин по ул. Комсомольской, 240, пом.74);

6. ЧУ ДО образовательный центр «Виндзор» (пер. Карачевский, 25, пом.193-194; Октябрьская, 56а, пом. 94; ул. Советская, 11; ул. Раздольная, 39, пом.113).

Региональный оператор призывает всех собственников нежилых помещений не допускать накопления задолженности и не дожидаться взыскания долгов через суд. Для решения вопросов в досудебном порядке представителям бизнеса необходимо обратиться к специалистам отдела по работе с юридическими лицами по тел. 8-910-748-10-05 или в офис регоператора по адресу: г. Орел, ул. Ломоносова, 6, 4-й эт.