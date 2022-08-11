Фото: пресс-служба правительства региона
В Орле футбольный манеж на стадионе Ленина сдадут в конце 2023 года. Сейчас рабочие прокладывают коммуникации.
Об этом рассказал начальник управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов в рамках брифинга.
– Будет подведено тепло, свет, вода, модернизирована ливневая канализация. В этом году планируем завершить все земляные работы, - сообщил руководитель.
Подрядчик планирует до зимы успеть возвести четырехэтажное здание, чтобы начать отделочные работы в холодное время года.
Футболом увлекается большое количество человек не только на Орловщине, поэтому крытый манеж увеличит возможности для занятий этим видом спорта.
Напомним, строительство манежа началось в ноябре 2021 года. Стоимость работ оценили в 474 миллиона рублей.