Фото: пресс-служба правительства региона

В Орле футбольный манеж на стадионе Ленина сдадут в конце 2023 года. Сейчас рабочие прокладывают коммуникации.

Об этом рассказал начальник управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов в рамках брифинга.

– Будет подведено тепло, свет, вода, модернизирована ливневая канализация. В этом году планируем завершить все земляные работы, - сообщил руководитель.

Подрядчик планирует до зимы успеть возвести четырехэтажное здание, чтобы начать отделочные работы в холодное время года.

Футболом увлекается большое количество человек не только на Орловщине, поэтому крытый манеж увеличит возможности для занятий этим видом спорта.

Напомним, строительство манежа началось в ноябре 2021 года. Стоимость работ оценили в 474 миллиона рублей.