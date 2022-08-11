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Происшествия11 августа 2022 12:52

Житель орловской деревни зарезал знакомого после застолья

Трагедия произошла после распития спиртных напитков
Сергей Силаев

Житель орловской деревни зарезал знакомого после застолья. Трагедия произошла после распития спиртных напитков.

Делом занимаются следственные органы. Его возбудили по статье «Убийство». Об этом рассказали в пресс-службе регионального следкома.

Убийство произошло в деревне Михайловка Орловского района. В одном из домов было обнаружено тело 62-летнего мужчины.

Следователи выяснили, что местного жителя зарезал его 37-летний знакомый. Они расписывали спиртное и в ходе застолья возник конфликт. После чего пенсионер получил несколько ударов ножом в шею и скончался на месте. Орловец скрылся с места преступления.

Мужчина сознался в преступлении. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.