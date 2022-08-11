Житель орловской деревни зарезал знакомого после застолья. Трагедия произошла после распития спиртных напитков.

Делом занимаются следственные органы. Его возбудили по статье «Убийство». Об этом рассказали в пресс-службе регионального следкома.

Убийство произошло в деревне Михайловка Орловского района. В одном из домов было обнаружено тело 62-летнего мужчины.

Следователи выяснили, что местного жителя зарезал его 37-летний знакомый. Они расписывали спиртное и в ходе застолья возник конфликт. После чего пенсионер получил несколько ударов ножом в шею и скончался на месте. Орловец скрылся с места преступления.

Мужчина сознался в преступлении. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.