Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле в начале осени откроется обновленная «Крыловка». В библиотеку уже завезли книжные новинки.

Орловская детская библиотека имени Крылова стала модельной. Ее преобразили в рамках национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Рабочие уже отремонтировали двухэтажное помещение, завезена новая мебель. К 57 тысячам старых книг добилась еще одна тысяча новых. Среди них и классика литературы и новинки, научно-популярная литература и не только.

Для самых юных читателей в игровой комнате установили сенсорный игровой стол. На втором этаже – пространство с подвесными креслами, яркими мешками и очками виртуальной реальности.

– Теперь мы готовимся к открытию. Оно придется на первые числа сентября. Прорабатываем сценарий. Хочется, чтобы это была и экскурсия, и выступление творческих коллективов. Очень надеемся, что наша аудитория оценит проделанную работу, - поделилась заведующая библиотекой Светлана Большакова.