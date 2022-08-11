Фото: пресс-служба администрации города Орла

Орловцам рассказали, почему они не будут ездить на автобусе №17. Маршрут исключен из реестра.

Несколько причин остановки хождения транспорта по маршруту №17 назвал исполняющий обязанности первого заместителя мэра Вадим Ничипоров.

Первая причина – схема маршрута автобуса №17 на 90% совпадало со схемой движения троллейбуса №2. Отличие в том, что электротранспорт не заезжает на улицу Космонавтов.

Во-вторых, на улицах должно быть, как минимум, десять автобусов. Пресс-служба мэрии сообщает, что на дорогах было 2-3 автобуса из-за нерентабельности.

Из Советского в Северный район по-прежнему можно добраться на автобусах №9, №10, №26 и №27. Ежедневно на дорогах можно встретить 52 автобуса, курсирующих по этим маршрутам.