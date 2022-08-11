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В Орловской области выявили 117 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 34 пациента.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 11 августа предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число подтвержденных диагнозов в регионе достигло отметки 115 517. Из 117 – за последние сутки.

Всего орловцы вылечились от коронавируса 112 683 раза. Из них 34 больничных закрыто за последние 24 часа.

Медики госпитализировали 12 местных жителей в больницы. За сутки никто не умер. Общее число жертв коронавируса в Орловской области с начала пандемии – 1 936.