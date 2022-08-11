Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 августа 2022 8:07

В Орловской области водитель «Лады» столкнулся с грузовиком и скончался на месте

Авария случилась в темное время суток
Сергей Силаев
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области водитель «Лады» столкнулся с грузовиком и скончался на месте. Авария случилась в темное время суток.

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области сообщили, что ДТП с участием фуры «Вольво» и «Лада Веста» произошло в Нарышкино, около 02.30.

Водитель легковушки двигался с пассажиром и при повороте налево столкнулся с грузовиком. Он ехал из Брянска в Орел.

В результате ДТП 44-летний водитель скончался на месте, а 34-летний пассажир получил травмы. Его госпитализировали медики.

Всего за сутки на дорогах Орловщины произошло 18 аварий. В них пострадали два человека, получили травмы двое, один погиб.