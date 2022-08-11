Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В детском лагере под Орлом зарядку провела Олимпийская чемпионка. В мероприятии приняли участие свыше ста человек.

О «Зарядке со стражем порядка» рассказали пресс-службе в УМВД России по Орловской области. Сотрудники полиции и общественники прибыли в лагерь «Мечта». Особым гостем стала мастер спорта по бобслею международного класса и участница Олимпийских игр, а также майор полиции Людмила Удобкина.

Титулованная спортсменка провела разминку для ребят, а юные орловцы повторяли и запоминали интересные упражнения. Затем полицейские рассказали ребятам важности ведения здорового образа жизни и соблюдения основных правил безопасного поведения.

– Во время разноплановых мероприятий с участием детей мы напоминаем им алгоритм безопасного поведения и раздаем красочные профилактические памятки «Пятерка безопасности», разработанные МВД России, - рассказала Ирина Ветрова.

В конце мероприятия гости и отдыхающие сделали фото на память.