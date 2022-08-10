Фото: газета "Мценский"

В усадьбе Шеншиных Мценского района прокладывают дорожки. Работы по благоустройству парка полностью завершат в ноябре 2022 года.

Об продолжающихся работах сообщает пресс-служба правительства Орловской области. Помимо дорожек, подрядчик укладывают бордюры.

Зимой здесь планируется каток. Окончено бурение скважины. С ее помощью будут поддерживать уровень воды в пруду.

На поляне в парке села Волково появятся девять единорогов. Их уже доставили в Мценский район. Скульптуры купили за счет муниципальных средств и спонсоров.

В 2021 году проект по благоустройству парка Шеншиных победил во Всероссийском конкурсе. Для создания комфортной среды выделили 56 миллионов рублей.