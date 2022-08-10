Фото: корпорация развития Орловской области

Корпорацию развития Орловской области возглавила Лариса Чернова. На этом посту она сменила Николая Шина.

Бывший генеральный директор покинул корпорацию 10 августа. Совет директоров удовлетворил его просьбу об увольнении по собственному желанию и назначил нового руководителя. Об этом рассказали в пресс-службе корпорации.

Лариса Чернова родилась в Мценске в 1973 году. Окончила Орловский коммерческий институт в 1995 году по специальности «Бухгалтер-аудитор». Сейчас он называется «Орловский государственный университет экономики и торговли».

В течение двух десятков лет работала в «Сбербанке» на различных позициях. С 2015 по 2022 года работала заместителем главы администрации города Мценска по экономике и финансам, а также курировала вопросы инвестиционного развития.