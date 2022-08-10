Девушка погибла, вылетев из кресла

Бастрыкину доложили о расследовании гибели девушки после катания на аттракционе в Орле. Председатель СК РФ провел оперативное совещание.

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщает, что Александр Бастрыкин заслушал несколько докладов руководителей территориальных следственных органов. В частности, был затронуто расследование уголовного дела смерти 17-летней девушки после катания на аттракционе «Орбита».

– Александру Бастрыкину доложено о ходе расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней в результате падения с аттракциона в Орле, - сообщает пресс-служба ведомства.

– Дети не должны погибать на детских аттракционах, - отметил руководитель Следственного комитета РФ после доклада Петра Юдина.

Напомним, 6 августа 17-летняя орловчанка решила прокатиться на аттракционе «Орбита» в городском парке. Она вылетела с него и получила тяжелые травмы. Врачам ее жизнь спасти не удалось.

Заведующего аттракционами сначала задержали, а затем отправили под домашний арест. Дело находится под контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина.