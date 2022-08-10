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Орловская прокуратура заинтересовалась отсутствием газа в доме на улице Шаумяна. Ведомство организовало проверку.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Орле в жилом доме на улице Шаумяна, 26 долго время отсутствует газоснабжение. После этого надзорное ведомство организовало проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Специалисты оценят законность действий управляющей компании и проверят исполнение законодательства в сфере ЖКХ.

– При наличии основании по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.