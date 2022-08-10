Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле состоялся фестиваль боевых искусств. В нескольких видах спорта соревновались 18 участников.

«Кубок Победы» прошел в городском парке в День города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Лучших выявили в боксе, кикбоксинге и универсальном бое. Без награды не ушел ни один из участников.

Спортивные мероприятия не ограничились только боевыми искусствами. В выходные 12 команд выявили лучших в соревнованиях по волейболу.

А на водах «Светлой жизни» в прошедшие выходные выявили победителей и призеров первенства Орла по парусному спорту. Их поздравило командование подводного крейсера «Орел».