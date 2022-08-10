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Происшествия10 августа 2022 7:32

В Советском районе Орла полыхали два гаража

Пожарные успели погасить огонь
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Советском районе Орла полыхали два гаража. Пожарные успели погасить огонь.

О пожаре вечером, 9 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. В итоге кровля двух гаражей пострадала частично. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Еще одно возгорание спасатели устранили в Покровском районе Орловской области. Здесь горело производственное помещение.

Сотрудники МЧС прибыли, когда шел дым, а огонь мог переброситься на чердак. В итоге обгорела чердачная обрешетка, а помещение закоптилось. Пострадавших нет, причину пожара устанавливают специалисты.