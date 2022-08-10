В Орле возведут корпус областной психиатрической больницы за 916 миллионов рублей. Он рассчитан на 240 мест.

Заказчик в строительной сфере от Минстроя объявил тендер. В лечебном учреждении появятся койки специализированного типа с интенсивным наблюдением. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Итоги конкурса станут известны в конца лета, а ввод в эксплуатацию – не позднее, чем через два с половиной года после подписания контракта.

Пятиэтажное здание будет площадью чуть менее 10 тысяч квадратных метров. Блок психиатрических палат разместится на первом этаже, а в приемном отделении будет 14 палат.

В здании будет пять лифтов и один подъемник, появятся генераторная и трансформаторная подстанции.