В Орловской области возбудили уголовное дело против троих участников экстремистской организации. Они находились в СИЗО и демонстрировали поддержку запрещенному движению.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении троих человек, содержащихся во временном изоляторе за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемые высказались в поддержку экстремистского движения среди других лиц в СИЗО и скрывали свою деятельность, параллельно давая указания другим членам ячейки.

– В настоящее время в отношении подозреваемых, а также иных лиц проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Орловской области, УФСИН России по Орловской области и по постановлению прокуратуры Орловской области, - сообщили в пресс-службе регионального следкома.