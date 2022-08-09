Фото: РИА 57

Орловцев пригласили на конные скачки. Соревнование состоится в ближайшие выходные.

Пресс-служба правительства региона сообщает, что 13 и 14 августа пройдут конные бега на Орловском ипподроме. В оба соревновательных дня гонки начнутся в 12.00.

Для лошадей орловской породы разыграют приз «Улова», приз «Ковбоя», приз «Барса» и приз «Пиона». Другие кони получат приз «Талантливого», приз «Гибрида», Большой Орловский 4-х летний приз «ДЕРБИ» и приз «Элиты».

В регион приедут команды из Воронежской и Курской областей. Для посетителей будет работать конный прокат и кафе.

Когда? Где?

Орел, улица Высоковольтная, дом 6

13, 14 августа, 12.00