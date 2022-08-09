В Болховской ЦРБ к 170 койкам подвели кислород. Работы проведены в рамках капремонта.

Об обновлении главной больницы Болховского района сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на местную газету «Болховские куранты». На прошлой неделе рабочие установили увлажнители кислорода.

Лечебные газы подведены к 170 койкам больницы главного корпуса. Они расположены на втором, третьем и четвертом этажах. Сейчас медики налаживают работу оборудования и проверяют систему.

В Орловской области продолжает расти число больных COVID-19. За последние сутки заразились 86 орловцев.