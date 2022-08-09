18-летний орловец украл металл из дачных домов

Фото: Ольга Супонева/Архив "КП"

18-летний орловец украл металл из нескольких дачных домов. Пропажу имущества заметил один из дачников.

К мценским полицейским обратились местные жители. Один из собственников домов заметил пропажу и позвонил соседям. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Оказалось, что из трех домов пропали металлические изделия. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Общая сумма ущерба составила около 11 тысяч рублей.

Вор сдал украденное в пункт приема металлолома, а его личность установили стражи порядка. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

– Молодой человек заметил дачные участки заброшенного вида, пробрался на территорию и собрал металлические изделия. Затем он позвонил знакомому, у которого имелся грузовой автомобиль, и попросил его помочь ему вывезти металл, - сообщили в пресс-службе УМВД.