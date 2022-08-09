Фото: Ольга Супонева

В Орловской области выявили 86 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 55 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число подтвержденных случаев достигло отметки 115 297. Из них за последние сутки – 86.

Выздоровели за 24 часа 55 пациентов. Всего в Орловской области 112 618 закрытых больничных.

Госпитализация в больницы понадобилась 23 местным жителям. Умер 1 человек. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1 936 человек в регионе.