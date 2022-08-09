Фото: пресс-служба городской администрации

Орловцам предложили поднять штангу. Соревнования по жиму лежа состоятся 13 августа в Городском парке.

Турнир «Русская тройка» рассчитан и на мужчин, и на женщин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Для женского пола предусмотрено четыре весовых категории – до 60, от 60 до 70, от 70 до 80, свыше 80 килограммов. Мужчины будут соревноваться в пяти – до 70, от 70 до 80, от 80 до 90, от 90 до 100 и свыше 100 килограммов.

Соревнования проведут по правилам Федерации русского жима. У спортсменов будет три попытки. Результат каждой результативной заносится в суммарный тоннаж. Для того, чтобы попасть в общий зачет, нужно получить не менее двух раз поднять штангу.

Напомним, 13 августа орловцы отметят День физкультурника. Основные празднования пройдут на стадионе имени Ленина. Желающие смогут сдать нормы ГТО и посмотреть мастер-классы по 12 видам спорта.