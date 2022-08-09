Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области отметят День физкультурника. Празднования пройдут на площади Ленина.

Пресс-служба правительства региона сообщает, что орловцы отметят праздник 13 августа. Праздничная программа состоит из двух блоков.

Основной начнется в 9.30 и закончится в 11.00. Любители различных видов спорта продемонстрируют свои умения, а также проведут мастер-классы.

Будут представлены 12 видов спорта: футбол, баскетбол, шахматы и шашки, теннис, бокс, кикбоксинг, лыжероллеры, современное пятиборье, танцевальный спорт, спортивное ориентирование, пляжный волейбол и художественная гимнастика.

Для желающих сдать нормы ГТО будет открыта оборудованная площадка. Официальная часть, во время которой пройдет награждение, состоится с 10.00 до 10.30. Церемония вручения памятных сувениров пройдет с 10.30 до 11.00.