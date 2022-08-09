Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

В Орле задержали заведующего аттракционами после гибели девушки. 17-летняя орловчанка упала с «Орбиты» 6 августа.

Следственные органы продолжают расследование уголовного дела по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Заведующего аттракционами парка культуры и отдыха задержали. Следователи опросили очевидцев, осмотрели помещение, изъяли документацию и назначили несколько экспертиз.

– В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела по поручению Председателя СК России находится на контроле в центральном аппарате ведомства, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 6 августа 2022 года 17-летняя девушка упала с аттракциона «Орбита». Медики доставили ее в одну из больниц, однако спасти жизнь молодой девушки не удалось. Дело под контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин.