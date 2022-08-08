Для медучреждений Орловской области закупят оборудование на 280 миллионов рублей. 77 приборов появится в рамках региональной программы.

А закупке оборудования рассказала исполняющая обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ольга Дубова на совещании. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

За семь месяцев 2022 года в больницах области появилось 48 единиц медоборудования. Они стоят около 60 миллионов. Из поставленных 48 приборов в работу вступили 46.

– В настоящее время заключены контракты на поставку 77 единиц на 233 миллионов рублей рублей - рассказали в пресс-службе.