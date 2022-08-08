Фото: "Ливенская газета"

Для орловских больниц закупят 11 автомобилей в 2022 году. Новосильская и Ливенская ЦРБ уже пополнили автопарк.

О закупке машин на нужды медиков региона рассказала исполняющая обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ольга Дубова на совещании у губернатора. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На 11 автомобилей потратят 23,6 миллиона рублей. В Новосильскую и Ливенскую больницы прибыли новые «УАЗы». Еще девять автомобилей «Нива» поступят в течение года.

Также в 2022 есть 8,3 миллиона нераспределенных средств. На них планируется дополнительно закупить 4 машины.