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Общество8 августа 2022 12:19

Для орловских больниц закупят 11 автомобилей в 2022 году

Новосильская и Ливенская ЦРБ уже пополнили автопарк
Сергей Силаев
Фото: "Ливенская газета"

Фото: "Ливенская газета"

Для орловских больниц закупят 11 автомобилей в 2022 году. Новосильская и Ливенская ЦРБ уже пополнили автопарк.

О закупке машин на нужды медиков региона рассказала исполняющая обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ольга Дубова на совещании у губернатора. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На 11 автомобилей потратят 23,6 миллиона рублей. В Новосильскую и Ливенскую больницы прибыли новые «УАЗы». Еще девять автомобилей «Нива» поступят в течение года.

Также в 2022 есть 8,3 миллиона нераспределенных средств. На них планируется дополнительно закупить 4 машины.