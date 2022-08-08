Почти тысяча орловцев направились в армию во время весенней призывной кампании. Она проходила с 1 апреля до 15 июля.

Об этом рассказал исполняющий обязанности военного комиссара Орловской области Ренат Сибгатуллин на совещании в областном правительстве.

– Норма призыва, установленная штабом округа на призыв весной 2022 года для Орловской области, составляла 990 человек. Было призвано и направлено для прохождения военной службы 990 человек, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

90% призванных орловцев служат в Западном военном округе. Те, кто попал на флот, отправились на Балтийское и Баренцево море. Отсрочки в муниципалитетах получили 1 952 человека, 859 освободили от прохождения службы.

Андрей Клычков отметил на совещании, что во время предстоящей осенью призывной кампании необходимо сохранить текущие темпы.