Фото: Ольга Супонева/Архив "КП"

В Орловской области выявили 77 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровел 21 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе предоставил федеральный оперативный штаб. Цифры по заболеваемости продолжают увеличиваться.

За последние сутки заболели 77 орловцев. Общее число заражений достигло отметки 115 211 случаев.

Всего местные жители побороли вирус 112 563 раз. Из 21 – за последние сутки.

За сутки медики никого не госпитализировали. Никто не умер. Всего коронавирусная инфекция унесла жизни 1 935 человек в Орловской области с начала пандемии.