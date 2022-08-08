Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле подросток без прав на мотоцикле столкнулся с «Ладой». Несовершеннолетний пассажир двухколесного транспортного средства получил травмы.

Региональная автоинспекция сообщила, что ДТП случилось около полуночи, 8 августа на улице Поселковой.

16-летний водитель без права управления мотоциклом «REGULMOTO ATHLETE» вез 15-летнего пассажира. Перед одним из поворотом он не справился с управлением и допустил столкновение с «Ладой Гранта».

35-летний водитель автомобиля двигался попутно. В результате пострадавшего парня госпитализировали медики. Он получил телесные повреждения.