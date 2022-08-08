Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле пожарные спасли одного человека из горящей квартиры на Московском шоссе. Возгорание произошло в одной из девятиэтажек.

Сообщение о пожаре спасатели приняли в минувшую субботу, около 17.15. Дымилась квартира на верхнем этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Прибыв на место, сотрудники начали тушить пожар и искать людей, которые могут быть заперты внутри. В итоге, спасен один человек и эвакуировано еще семь из соседних квартир.

Оказалось, что возгорание началось на кухне. Выгорели стены, мебель, потолок и окна. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.