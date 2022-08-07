Фото: Ольга СУПОНЕВА/ Архив "КП"

Ясли на Ливенской в Орле почти достроили. Детский сад откроется уже в ноябре этого года.

Строительство современного двухэтажного детского сада № 99 подходит к концу. По информации городской администрации, оценить промежуточный результат проведенных работ приехал глава региона Андрей Клычков вместе с мэром города Юрием Парахиным.

В здании уже смонтировали сети теплоснабжения, полы, канализацию. Строители отделывают фасад и внутренние помещения, монтируют системы водоснабжения и отопления, вентиляцию. Помимо того, уже установили котельную. Ожидается доставка оборудования для пищеблока. Финишируют работы уже первого сентября. Ясли откроют свои двери для малышей 1 ноября 2022-го