Орловчанку будут судить за мошенничество с кредитами Фото: Ольга СУПОНЕВА

За мошенничество с кредитами орловчанка попала под статью. Чтобы получить займ, женщина указывала ложные сведения в анкете.

В январе этого года жительница Покровского района взяла десять тысяч рублей в кредит, заполнив анкету на сайте банка. Правда, сведения и данные она указала недостоверные, а выплачивать долг и вовсе не собиралась. К слову, до этого орловчанка уже набрала больше 20 кредитов в различных организациях.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, прокурора Покровского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы по части 1 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

В скором времени дело рассмотрит мировой судья.