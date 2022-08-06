Уборка урожая продолжается Фото: Ольга СУПОНЕВА

На полях Орловской области собрали первый миллион тонн зерна. С событием аграриев поздравил глава региона.

Хлеборобы уже начали собирать плоды сельскохозяйственных растений на орловских полях. С намолотом первого миллиона тонн зерна урожая этого года работников поздравил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Также глава региона отметил важность проделанной работы аграриями.

- Искренне убежден, что деловой настрой, опыт, высочайший профессионализм и ответственность позволят вам и в текущем году получить высокие результаты, успешно справиться с поставленными производственными задачами, - отметил Андрей Клычков.