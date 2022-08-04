В Орле жители собрали книги для Донбасса

Фото: orel-region.ru

Орловцы поучаствовали в акции «Книги - Донбассу». В пункт приема гуманитарной помощи передали более сотни книг.

Литературу для жителей Донбасса собирали работники и читатели Орловской областной библиотеки им. Бунина. Больше ста книг с произведениями русской классики отдали в пункт приема гумпомощи. Затем собранные книги отправят в освобожденные районы.

В пресс-службе областного Правительства отметили, что основная миссия акции «Книги – Донбассу» состоит в обеспечении книгами людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства и, в первую очередь, живущих в зонах локальных военных конфликтов.