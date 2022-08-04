В Орловской области осудили троих мужчин, укравших комбикорм почти на два миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ Фото: Архив "КП"

В Орловской области осудили троих мужчин, укравших комбикорм с предприятия почти на два миллиона рублей. Теперь они проведут в колонии от 5 до 10 лет и выплатят штраф.

Трое жителей Кромского района начали воровать комбикорм с орловского предприятия в прошлом году. За пять месяцев они похитили продукции практически на два миллиона рублей. Помимо того, у двоих мужчин нашли наркотики, а еще у одного члена преступной группы – огнестрельное оружие и боеприпасы. По каждому факту правоохранители завели дела сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса.

- В зависимости от роли и степени участия каждого в совершении преступлений Кромской районный суд назначил членам преступной группы наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Орловской области. Кроме того, каждый из них был оштрафован на сто тысяч рублей.

Судебный приговор в силу еще не вступил.