Оружие, гвозди и отвертки пытались пронести в суды Орловской области

Орловцы пытались пронести в суды оружие и другие опасные предметы Фото: Ольга СУПОНЕВА

В суды Орловской области пытались пронести длинные гвозди, отвертки, канцелярские ножи и другие опасные предметы. За первые полгода 2022-го приставы изъяли на входе в здания больше полутора тысяч запрещенных предметов.

Как рассказали в пресс-службе регуправления ФССП, безопасность обеспечивается во всех судах региона. Это и Арбитраж, и облсуд, и 21 районный, а также 48 судебных участков мировых судей. Порой участники процессов пытаются пронести с собой не только колюще-режущие предметы, но и оружие.

- Судебными приставами пресечены попытки проноса в здания судов 12 единиц огнестрельного оружия, 212 боеприпасов, 184 единицы газового и травматического оружия, 75 электрошоковых устройств и 1100 иных предметов, среди которых канцелярские ножи, отвертки, ножницы, шило, длинные гвозди и другие предметы, представляющие угрозу для безопасности окружающих, - пояснили в ведомстве.

За полгода в суды Орла и области никто не проник с опасными предметами.