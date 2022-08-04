Первый камень сквера Пограничников заложили в Орле

Фото: пресс-служба Орловского горсовета

В Орле заложили первый камень сквера Пограничников. В скором времени территория у ЗАГСа станет новым общественным пространством.

Церемония открытия закладного камня прошла 3 августа. На нем - название сквера и символ пограничных войск. Также здесь разместятся флаги: города Орла, погранвойск и Знамя Победы.

- Немного далее по аллее будет стоять мемориальная плита с выбитыми на ней именами 36 наших пограничников — от времен Великой Отечественной войны и до локальных конфликтов в Чечне, - рассказали в пресс-службе Орловского горсовета.

Безымянный сквер у ЗАГСа решено было облагородить и посвятить его пограничникам весной этого года.