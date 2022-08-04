Погода на день города в Орле обещает быть солнечной и не дождливой Фото: Ольга СУПОНЕВА

Погода на День города в Орле 5 августа будет жаркой и не дождливой. Воздух прогреется до +28 градусов, выглянет солнце.

Дожди, которые шли в регионе последние несколько дней, отступят к празднованию 456-й годовщины со дня основания Орла. Как сообщает Росгидрометцентр, в пятницу 5 августа в ночное время на термометрах +17 градусов, возможен небольшой дождь. Днем до +28 и без осадков. Ожидается небольшая облачность, но в целом будет солнечно. Ветер восточный 4 м/с, атмосферное давление на уровне 748 мм рт.ст.

На выходных, в субботу и воскресенье 6-7 августа, ожидается жара в +30 градусов. Кстати, празднование дня города продолжится и в эти дни. Подробную афишу читайте здесь. Список перекрытых для движения улиц - здесь.