Выставка техники работает на главной площади Орла

На главной площади Орла 4 августа открылась выставка техники. Среди экспонатов – электробус, передвижной медицинский комплекс, фудтрак.

Все машины, которые сейчас расположились на площади Ленина, марки "ГАЗ". Это техника, которая нужна для городских и коммунальных нужд. Выставка работает до 13.00.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, сегодня же было подписано соглашение о сотрудничестве между регионом и «ГК «Современные транспортные технологии». Планируется, что будет вестись совместная работа над обновлением автопарков коммунальной техники, а также социального, пассажирского, грузового транспорта и строительной техники.