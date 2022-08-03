В Орловской области пройдут три ярмарки вакансий. Их можно будет посетить в августе.

Орловцы смогут посетить ярмарки вакансий в Орле, Залегощи и поселке Хомутово Новодеревенского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Орле ярмарка начнется 10 августа на улице Мопра, 28. На ней представят около 80 вакансий с заработной платой от 28 до 90 тысяч рублей.

Следующая ярмарка пройдет 23 августа в центре занятости Новодеревенского района на улице Комсомольская, 13. Сюда приедут представители местных торговых организаций, районного центра культуры, сельскохозяйственных предприятий.

25 августа в Залегощи на улице Горького, 51 представители сахарного завода и сельскохозяйственного предприятия будут ждать орловцев.

За год на Орловщине состоялось 39 подобных ярмарок. Их посетило свыше тысячи человек и 123 работодателя.