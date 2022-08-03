Фото: Ливенская газета

В Ливнах благоустроили несколько дворов. На месяц раньше преобразились объекты на улице Мира и Индустриальной.

В районной столице на месяц раньше проходит приемка. Работы завершились раньше дат, предусмотренных контрактом, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Тротуары, проезжая часть, новые светильники и урны, скамейки – все устроено и установлено с учетом наших пожеланий, - рассказала местная жительница.

Жители домов 180 б и 180г, на улице Фрунзе хорошо отозвались о ремонте. Акты приемки подписали члены комиссии и жители.

– Мы забыли о грязи и лужах после дождя. Теперь с удовольствием займемся дальнейшим озеленением дворовой территории, - поделилась Татьяна Мещерякова.

Ремонт на улице Мира и Индустриальной обошелся в 3 миллиона рублей, а на благоустройство домов 180б и 180г направили 1,4 миллиона рублей и 608 тысяч рублей соответственно.