Орел будет сотрудничать с белорусским городом Кричев

Орел будет сотрудничать белорусским городом Кричев. Соответствующую программу подписали на форуме, прошедшем в Могилевской области.

Международный инвестиционный форум прошел на прошлой неделе. Его участниками стали бизнесмены, предприниматели и представители инвестиционных компаний из России, Белоруси, Египта и Китая. От Орла на форум отправился заместитель мэра города Алексей Степанов.

По информации городской администрации, на мероприятии Алексей Степанов и председатель районного исполкома Кричева Андрей Седуков подписали совместную программу по развитию межрегионального сотрудничества на 2022 и 2023 годы. Сотрудничать Орловщина и Кричев будут в торгово-экономической и инвестиционной области, а также в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта.