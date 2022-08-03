Любителю наркотиков грозит колония Фото: Архив "КП"

В Орловской области поймали мужчину с пакетом марихуаны. Наркотик он изготовил из дикорастущей конопли.

Полицейские задержали жителя Троснянского района в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. При осмотре у мужчины обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором было вещество растительного происхождения и курительный прибор. Экспертиза подтвердила, что орловец хранил более 130 граммов марихуаны.

Сам задержанный пояснил, что наркотик он приготовил из дикорастущей конопли, которую нашел еще в прошлом году.

- В отношении мужчины следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.