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В Орле безопасность школ проверили силовики. В планах обследовать около 700 образовательных учреждений региона.

К проверке антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы приступили сотрудники Росгвардии в составе межведомственной комиссии. Правоохранители контролируют наличие и исправность тревожных кнопок, беседуют с работниками о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также правильном размещении информационных стендов и схем эвакуации.

При выявлении нарушений составляются акты со сроками устранения недостатков.

- В течение месяца силовикам предстоит обследовать порядка 700 объектов, в основном это школы и детские сады, а также учреждения дополнительного и среднего профессионального образования, - отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.